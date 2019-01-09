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    Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Ирак

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео находится с необъявленным визитом в Багдаде. 

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

    В Багдаде М. Помпео проводит встречу со спикером парламента, сообщает газета со ссылкой на государственное телевидение Ирака.

    Журналистка телеканала "Аль-Джазира" Арва Ибрагим, в свою очередь, сообщает, что Помпео в ходе своего необъявленного визита в Багдад планирует встретиться с иракскими политиками, в том числе с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди.

    В начале января Госдеп США сообщал, что М. Помпео 8-15 января посетит Иорданию, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт. 

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