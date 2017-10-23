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    Госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

    В ходе визита Тиллерсон провел в Кабуле встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с неожиданным визитом в столицу Афганистана Кабул.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Афганистане.

    В ходе визита Тиллерсон провел в Кабуле встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и с премьер-министром Абдуллой Абдуллой, в ходе которой стороны подтвердили взаимное стремление к миру, стабильности и долгосрочному процветанию Афганистана.

    Госсекретарь подчеркнул, что "новая стратегия США по Южной Азии подразумевает тесное сотрудничество Вашингтона и Кабула, а также с другими партнерами в регионе, чтобы добиться мира в Афганистане и сорвать планы террористов, рассчитывающих не допустить этого мира".

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