Госсекретарь США прибыл с визитом в Израиль

Сегодня утром в международном аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился самолет, на котором в Израиль с кратким дипломатическим визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Report cо ссылкой на израильские СМИ.

"Рад быть в Израиле для координации действий с [премьер-министром Биньямином] Нетаньяху и [спикером Кнессета (парламента) Бени] Ганцем для борьбы с двумя ключевыми угрозами, а именно с коронавирусом и Ираном. Израиль и США будут бороться с этими вызовами плечом к плечу", - написал Помпео на своей странице в Twitter.

Помпео встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в 10 утра, чтобы обсудить иранскую проблему, сотрудничество между двумя странами в рамках борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, планы правительства Израиля по аннексии части Иудеи и Самарии. Госсекретарь США также встретится с главой блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.

Отметим, что речь идет о первом подобном визите в Израиль после введения общего карантина. Согласовано, что Помпео и члены его делегации не должны будут проходить режим самоизоляции, все представители США, включенные в состав делегации прошли тестирование на COVID-19, все они будут вести переговоры с защитных масках.

Из-за визита Помпео была перенесена на 14 мая церемония приведения к присяге нового коалиционного правительства Израиля.