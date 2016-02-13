Госсекретарь США предупредил Асада о возможности наземной операции в Сирии

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Джон Керри предупредил Башара Асада о возможности появления дополнительного сухопутного контингента в случае несоблюдения взятых на себя обязательств. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом Д. Керри заявил телеканалу Orient TV.

"Если Асад не будет выполнять взятых обязательств, а иранцы и россияне не заставят его сделать то, что они обещали…, то члены мирового сообщества, безусловно, не будут сидеть как глупцы и просто наблюдать за этим", — заявил глава американского дипломатического ведомства.

Д. Керри подчеркнул, что в случае провала плана по перемирию, вероятно появление в Сирии "дополнительных сухопутных сил".