Госсекретарь США поздравил народы, отмечающие Новруз

Госсекретарь США Энтони Блинкен поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте по случаю праздника Новруз.

Как передает Report, в ней говорится, что официальный представитель США пожелал, чтобы наступающий новый год принес здоровье, счастье и время для возобновления поистине значимых отношений с друзьями и близкими.