​Госсекретарь США посетит Москву 23-24 марта

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри 23-24 марта посетит Москву, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Report со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

"23-24 марта Москву с рабочим визитом посетит Государственный секретарь США Дж.Керри. В ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым предполагается обменяться мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия и актуальным международным проблемам", - говорится в сообщении российского МИД.