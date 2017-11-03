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    Госсекретарь США посетит Мьянму на следующей неделе

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Государственный секретарь CША Рекс Тиллерсон посетит на следующей неделе Мьянму. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Госдепа, основной темой переговоров с местными властями станут "гуманитарный кризис в связи с мусульманами-рохинджа и поддержка США демократическому переходу Мьянмы". 

    Визит секретаря состоится в рамках азиатского турне президента Дональда Трампа 3-14 ноября.

    Напомним, что с начала августа в штате Ракхайн в Мьянме происходит насилие в отношении местных мусульман. С этого времени более 800 000 рохинджа вынужденно бежали в соседний Бангладеш. В ООН заявили, что репрессии равносильны этнической чистке.

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