Госсекретарь США посетит Мьянму на следующей неделе

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Государственный секретарь CША Рекс Тиллерсон посетит на следующей неделе Мьянму. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Госдепа, основной темой переговоров с местными властями станут "гуманитарный кризис в связи с мусульманами-рохинджа и поддержка США демократическому переходу Мьянмы".

Визит секретаря состоится в рамках азиатского турне президента Дональда Трампа 3-14 ноября.

Напомним, что с начала августа в штате Ракхайн в Мьянме происходит насилие в отношении местных мусульман. С этого времени более 800 000 рохинджа вынужденно бежали в соседний Бангладеш. В ООН заявили, что репрессии равносильны этнической чистке.