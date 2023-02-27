Госсекретарь США посетит Казахстан, Узбекистан и Индию

Госсекретарь США отбыл с визитом в Казахстан, Узбекистан и Индию.
Как сообщает Report, об этом в
"Сегодня я отправляюсь в путешествие по Казахстану, Узбекистану и Индии. Это будет мой первый визит в Казахстан и Узбекистан в качестве государственного секретаря, и я рассчитываю на дальнейшее развитие нашего партнерства в Центральной Азии. Оттуда я отправлюсь в Индию для участия во встрече министров иностранных дел G20", - отметил дипломат.
Напомним, что с 28 февраля по 3 марта госсекретарь посетит Казахстан, Узбекистан и Индию.