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Госсекретарь США посетит Казахстан, Узбекистан и Индию

Госсекретарь США посетит Казахстан, Узбекистан и Индию Госсекретарь США отбыл с визитом в Казахстан, Узбекистан и Индию.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 08:10
Госсекретарь США посетит Казахстан, Узбекистан и Индию

Госсекретарь США отбыл с визитом в Казахстан, Узбекистан и Индию.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

"Сегодня я отправляюсь в путешествие по Казахстану, Узбекистану и Индии. Это будет мой первый визит в Казахстан и Узбекистан в качестве государственного секретаря, и я рассчитываю на дальнейшее развитие нашего партнерства в Центральной Азии. Оттуда я отправлюсь в Индию для участия во встрече министров иностранных дел G20", - отметил дипломат.

Напомним, что с 28 февраля по 3 марта госсекретарь посетит Казахстан, Узбекистан и Индию.

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