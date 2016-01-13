Госсекретарь США поблагодарил Тегеран за освобождение американских моряков

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри поблагодарил власти Ирана за содействие в ситуации с нарушением американскими кораблями иранских территориальных вод, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу выразить благодарность иранским властям за сотрудничество в быстром разрешении данной проблемы. Тот факт, что эта проблема была разрешена мирно и эффективно, является доказательством, что дипломатия играет важную роль в обеспечении безопасности и могущества нашей страны", - заявил Керри, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее сообщалось, что два катера ВМС США, следовавшие из Кувейта в Бахрейн, оказались в территориальных водах Ирана и были задержаны. Как отмечалось, это произошло после того, как один из катеров вышел из строя. Среди десяти задержанных членов экипажей - девять мужчин и одна женщина.

В среду стало известно, что Иран освободил американских моряков. Позднее американские военные подтвердили, что десять моряков отбыли на двух катерах. Пентагон также сообщил, что ВМС США расследуют обстоятельства, по которым моряки оказались в территориальных водах Ирана.