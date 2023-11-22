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Госсекретарь США планирует на следующей неделе посетить Израиль

Госсекретарь США планирует на следующей неделе посетить Израиль Госсекретарь США Энтони Блинкен для обсуждения с израильскими и палестинскими чиновниками операции в секторе Газа намерен в ближайшее время посетить Израиль.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 09:25
Госсекретарь США планирует на следующей неделе посетить Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен для обсуждения с израильскими и палестинскими чиновниками операции в секторе Газа намерен в ближайшее время посетить Израиль.

Как передает Report, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает интернет-портал Axios.

По имеющимся данным, госсекретарь США планирует прибыть в Израиль в начале следующей недели. Таким образом, с 7 октября Блинкен в четвертый раз приедет в Израиль. Его поездка состоится до саммита министров иностранных дел государств НАТО, который намечен на 28 ноября.

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