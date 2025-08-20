О нас

Госсекретарь США объявил о введении санкций против четырех участников МУС

Госсекретарь США объявил о введении санкций против четырех участников МУС США ввели санкции против иностранных лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда.
Другие страны
20 августа 2025 г. 19:50
Госсекретарь США объявил о введении санкций против четырех участников МУС

США ввели санкции против иностранных лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Report со ссылкой на Госдеп США, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"Сегодня я объявляю о введении санкций в отношении Кимберли Прост из Канады, Николаса Гийу из Франции, Назхат Шамим Хан с Фиджи и Мамэ Мандиайе Ньянг из Сенегала в соответствии с Исполнительным указом президента (США Дональда - ред.) Трампа №14203 "О введении санкций в отношении Международного уголовного суда". Эти лица являются иностранными гражданами, которые непосредственно участвовали в действиях Международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля без согласия этих стран", - написано в заявлении.

В документе отмечается, что США последовательно выступают против политизации МУС, злоупотребления его полномочиями, нарушения национального суверенитета и незаконного расширения судебных функций.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ BCM-in dörd üzvünə qarşı sanksiya tətbiq edib
Версия на английском языке US Secretary of State Rubio announces sanctions against four ICC members

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi