Госсекретарь США объявил о введении санкций против четырех участников МУС

США ввели санкции против иностранных лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда.

Как передает Report со ссылкой на Госдеп США, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"Сегодня я объявляю о введении санкций в отношении Кимберли Прост из Канады, Николаса Гийу из Франции, Назхат Шамим Хан с Фиджи и Мамэ Мандиайе Ньянг из Сенегала в соответствии с Исполнительным указом президента (США Дональда - ред.) Трампа №14203 "О введении санкций в отношении Международного уголовного суда". Эти лица являются иностранными гражданами, которые непосредственно участвовали в действиях Международного уголовного суда по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля без согласия этих стран", - написано в заявлении.

В документе отмечается, что США последовательно выступают против политизации МУС, злоупотребления его полномочиями, нарушения национального суверенитета и незаконного расширения судебных функций.