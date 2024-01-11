Госсекретарь США обсудил с президентом Египта освобождение оставшихся в Газе заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси освобождение заложников движения ХАМАС и методы урегулирования палестино-израильского конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси освобождение заложников движения ХАМАС и методы урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Блинкен и президент ас-Сиси обсудили продолжающиеся усилия по освобождению всех оставшихся [в анклаве] заложников", - отметил Миллер.

Блинкен также обратил внимание на необходимость сдерживать атаки на торговые суда в Красном море со стороны йеменских мятежников-хуситов и не допускать распространения конфликта на весь регион.