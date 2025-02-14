Госсекретарь США обсудил с главой МИД Швеции экономическое сотрудничество

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, в ходе которого они обсудили экономическое сотрудничество двух стран, а также российско-украинский конфликт.

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, в ходе которого они обсудили экономическое сотрудничество двух стран, а также российско-украинский конфликт.

Как передает Report , об этом говорится в документе, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Стенергард подтвердили необходимость прекращения войны против Украины и достижения справедливого и устойчивого мира", - говорится в документе.

"Они также договорились углублять экономическое сотрудничество на благо народов США и Швеции", - сказано в заявлении.

"Госсекретарь Рубио подчеркнул важность партнерства США и Швеции в продвижении общих интересов, а также решающую роль Швеции в обеспечении безопасности НАТО, особенно в Арктике и на Балтийском море", - указывается в сообщении.