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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Швеции экономическое сотрудничество

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Швеции экономическое сотрудничество Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, в ходе которого они обсудили экономическое сотрудничество двух стран, а также российско-украинский конфликт.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 06:24
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Швеции экономическое сотрудничество

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, в ходе которого они обсудили экономическое сотрудничество двух стран, а также российско-украинский конфликт.

Как передает Report, об этом говорится в документе, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Стенергард подтвердили необходимость прекращения войны против Украины и достижения справедливого и устойчивого мира", - говорится в документе.

"Они также договорились углублять экономическое сотрудничество на благо народов США и Швеции", - сказано в заявлении.

"Госсекретарь Рубио подчеркнул важность партнерства США и Швеции в продвижении общих интересов, а также решающую роль Швеции в обеспечении безопасности НАТО, особенно в Арктике и на Балтийском море", - указывается в сообщении.

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