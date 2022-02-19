Госсекретарь США обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом на полях Мюнхенской конференции по безопасности дипломатическое взаимодействие с РФ, а также потенциальные западные санкции в случае "агрессии против Украины".

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом на полях Мюнхенской конференции по безопасности дипломатическое взаимодействие с РФ, а также потенциальные западные санкции в случае "агрессии против Украины".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили "текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию со стороны союзников по НАТО, партнеров из ЕС, членов G7 и других партнеров в ответ на кризис", который, по утверждению Госдепа, "без наличия необходимости вызвала Россия".

Они вновь подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность союзников и партнеров создать жесткие последствия для России в случае, если она осуществит дальнейшую агрессию против Украины", - отмечается в тексте.