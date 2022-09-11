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Госсекретарь США обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшие меры против России

Госсекретарь США обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшие меры против России Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины и меры против России.
Другие страны
11 сентября 2022 г. 01:27
Госсекретарь США обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшие меры против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины и меры против России.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Американская сторона подтвердила приверженность энергетической безопасности Европы и продолжению координации усилий по привлечению России к ответственности за войну в Украине.

Дипломаты также обсудили важность обеспечения стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине.

Отметим, что Евросоюз одобрил пакет помощи Украине в размере 9 млрд. евро, однако на сегодня стране направлена помощь на 1 млрд. евро.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi Ursula Fon der Lyayenlə Rusiyaya qarşı tədbirləri müzakirə edib

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