Госсекретарь США обсудил с главой Еврокомиссии дальнейшие меры против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины и меры против России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел беседу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины и меры против России.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Американская сторона подтвердила приверженность энергетической безопасности Европы и продолжению координации усилий по привлечению России к ответственности за войну в Украине.

Дипломаты также обсудили важность обеспечения стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине.

Отметим, что Евросоюз одобрил пакет помощи Украине в размере 9 млрд. евро, однако на сегодня стране направлена помощь на 1 млрд. евро.