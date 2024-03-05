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Госсекретарь США: Нуланд покинет пост в ближайшие недели

Госсекретарь США: Нуланд покинет пост в ближайшие недели Заместитель Госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.
Другие страны
5 марта 2024 г. 17:42
Госсекретарь США: Нуланд покинет пост в ближайшие недели

Заместитель Госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Госсекретарь Энтони Блинкен.

"Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам - роль, в которой она олицетворяла стремление президента [США Джо] Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира", - говорится в письменном заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Блинкен уточнил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель Госсекретаря Джон Басс.

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Версия на английском языке Antony Blinken: US Deputy Secretary to step down in coming weeks
Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken: Nuland yaxın həftələrdə vəzifəsini tərk edəcək

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