Госсекретарь США: Нуланд покинет пост в ближайшие недели

Заместитель Госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.

Заместитель Госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Госсекретарь Энтони Блинкен.

"Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам - роль, в которой она олицетворяла стремление президента [США Джо] Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира", - говорится в письменном заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Блинкен уточнил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель Госсекретаря Джон Басс.