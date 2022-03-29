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Госсекретарь США не увидел позитивных сдвигов в переговорах РФ с Украиной

Госсекретарь США не увидел позитивных сдвигов в переговорах РФ с Украиной Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит позитивных сдвигов в переговорах РФ и Украины.
Другие страны
29 марта 2022 г. 19:02
Госсекретарь США не увидел позитивных сдвигов в переговорах РФ с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит позитивных сдвигов в переговорах РФ и Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Украинским партнерам решать, есть ли какие-то изменения или прогресс... в случае, если в Украине пришли к выводу, что они есть, то это хорошо", - сказал Блинкен в ходе пресс-конференции с главой МИД Марокко Насером Бурита.

Глава Госдепа также заявил, что Вашингтон готов, если потребуется, принять участие в реализации договоренностей Москвы и Киева по безопасности Украины.

"В случае, если будет какой-то результат, и наша поддержка Украины может быть частью этого результата, в том числе поддержка ее безопасности и обороны, то, конечно, к этому мы хотим стремиться", - сказал Блинкен.

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