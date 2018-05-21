Госсекретарь США назвал условия ослабления санкций против Ирана

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ США не снимут санкции против Ирана до реальных изменений в политике Тегерана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

"Мы ослабим наши усилия (по санкциям) только тогда, когда увидим осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана", — сказал Помпео, обозначив 12 условий для заключения нового соглашения с Ираном.

По его словам, в настоящее время санкции будут таковы, что не позволят Ирану финансировать союзные ему силы за рубежом.

"Иран будет вынужден сделать выбор — либо поддерживать экономику в полуживом состоянии, либо продолжать тратить драгоценные ресурсы за рубежом. На то или другое у него ресурсов не будет", — сказал Помпео.