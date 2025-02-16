Рубио назвал Иран источником нестабильности на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Иран единственным источником нестабильности на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал Иран единственным источником нестабильности на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report , об этом он сказал на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.

"За каждой террористической группировкой, за каждым актом насилия, за каждой дестабилизирующей деятельностью, за всем, что угрожает миру и стабильности для миллионов людей, которые называют этот регион домом, стоит Иран. Это - единственный и величайший источник нестабильности в регионе", - сказал он.

По мнению госсекретаря, важно учитывать, что о чем бы не говорила мировая общественность - о палестинском движении ХАМАС, или о ливанском "Хезболлах", или о насилии на Западном берегу реки Иордан, или о дестабилизации в Сирии, или об ополченцах в Ираке - за всеми ними стоит одна общая тема - Иран и эту проблему нужно решать.

"Никогда не может быть ядерного Ирана, который мог бы затем уберечься от давления и воздействия. Этого никогда не может быть", - добавил Рубио.

Ранее премьер Нетаньяху заявил, что Израиль и США солидарны в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.