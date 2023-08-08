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Госсекретарь США: Народ Грузии страдает из-за России

Госсекретарь США: Народ Грузии страдает из-за России Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.
Другие страны
8 августа 2023 г. 04:09

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Пятнадцать лет назад Россия вторглась в суверенное государство Грузия и оккупировала 20 процентов его территории. США неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ. Действия России навсегда изменили жизнь населения, затронутого этим конфликтом. Действия России во время оккупации, включая злостные дезинформационные кампании Кремля, и массовое перемещение населения, до сих пор причиняют неисчислимые страдания. Как и в Украине, народ Грузии страдает от последствий презрения России к международному праву и стремления доминировать над своими соседями", – говорится в заявлении.

США выразили намерение добиваться от России выполнения обязательств по соглашению о прекращении огня 2008 года.

В заявлении также говорится, что Россия также должна отказаться от признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии: "Эти действия необходимы для того, чтобы сотни тысяч внутренне перемещенных лиц смогли безопасно вернуться в свои дома и жить достойно".

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Версия на азербайджанском языке Blinken: “Gürcüstan xalqı Rusiyaya görə əziyyət çəkir”

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