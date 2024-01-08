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Госсекретарь США находится с визитом в ОАЭ

Госсекретарь США находится с визитом в ОАЭ Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках ближневосточного турне находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Другие страны
8 января 2024 г. 13:10
Госсекретарь США находится с визитом в ОАЭ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках ближневосточного турне находится с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Как сообщает Report, об этом в социальной сети "X“ написал чиновник Госдепартамента Мэтью Миллер.

"США и Объединенные Арабские Эмираты разделяют стратегическое партнерство в регионе и за его пределами. Госсекретарь Энтони Блинкен находится в Абу-Даби, чтобы обсудить усилия по предотвращению расширения конфликта в регионе и нашу работу по достижению устойчивого мира", - сказал он.

Отметим, что госсекретарь США и сопровождающая его делегация посетили страны Ближнего Востока, чтобы обсудить ситуацию в Газе. В рамках турне Блинкен уже побывал в Турции, Греции, Катаре. Следом после ОАЭ он посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Египет.

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