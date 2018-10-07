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    Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео посетил Пхеньян, где встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. 

    «У меня была отличная поездка в Пхеньян, чтобы встретиться с председателем Ким Чен Ыном. Мы продолжаем добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на саммите в Сингапуре»,— написал Помпео на своей странице в Twitter, передает Report. 

    Госсекретарь США до этого был в Токио. Там он встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно.

    Поездка в Пхеньян стала четвертой для господина Помпео. Впервые он посетил Северную Корею в апреле 2018 года еще в должности главы ЦРУ.

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