​Госсекретарь США: Коронавирус распространился по миру из лаборатории

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что коронавирус нового типа распространился по миру из лаборатории, находящейся в Ухане.

Как передает Report, об этом он заявил 3 мая в интервью американскому телеканалу ABC News.

"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел из той самой лаборатории в Ухане...Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир", - заявил госсекретарь.

По его словам многие эксперты считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении вируса.

Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы получить ответы на все эти вопросы. Мы пытаемся направить группу (экспертов) туда, Всемирная организация здравоохранения пытается направить группу (экспертов) туда, и в другие лаборатории в Китае, но китайская компартия продолжает блокировать доступ", - добавил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп рассказал, что видел доказательства о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя.

В тоже время американская разведка отрицает, что вирус был создан искусственно.