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    Госсекретарь США Керри проводит в Женеве встречу с главой МИД Ирана Зарифом

    Встреча проходит в преддверии полноформатного раунда переговоров шестерки и Ирана

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Джон Керри прибыл в Женеву и проводит встречу с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом в преддверии полноформатного раунда переговоров "шестерки" международных посредников и Ирана по ядерному досье.

    Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Между тем, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, также прибывший сегодня в Женеву для участия в переговорах во главе российской делегации, встречается с представителями Китая. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров.

    Встреча проходит в преддверии очередного полноформатного раунда переговоров представителей "шестерки" и ИРИ. 

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