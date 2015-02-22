Госсекретарь США Керри проводит в Женеве встречу с главой МИД Ирана Зарифом

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Джон Керри прибыл в Женеву и проводит встречу с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом в преддверии полноформатного раунда переговоров "шестерки" международных посредников и Ирана по ядерному досье.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Между тем, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, также прибывший сегодня в Женеву для участия в переговорах во главе российской делегации, встречается с представителями Китая. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров.

Встреча проходит в преддверии очередного полноформатного раунда переговоров представителей "шестерки" и ИРИ.