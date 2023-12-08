Госсекретарь США и премьер Катара будут добиваться освобождения всех заложников ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр - глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани условились добиваться освобождения оставшихся заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр - глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани условились добиваться освобождения оставшихся заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, которое было распространено по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи госсекретаря США и премьера Катара.

"Госсекретарь и премьер-министр Аль Тани подтвердили важность недопущения разрастания конфликта [на Ближнем Востоке] и обязались продолжать тесно координировать усилия, чтобы содействовать безопасному освобождению всех остающихся заложников при сохранении поставок гуманитарной помощи мирному населению в Газе", - отметил Миллер. По его словам, Блинкен дал высокую оценку "критически важным усилиям Катара, нацеленным на освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС", и сделавших возможной недавнюю гуманитарную паузу в секторе Газа.

Миллер уточнил, что переговоры состоялись в преддверии встречи Блинкена с делегацией совместной контактной группы Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, прибывшей в Вашингтон для обсуждения нынешней кризисной ситуации в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.