Госсекретарь США и глава МИД Пакистана обсудили продовольственную безопасность

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари в среду обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и проблемы, касающиеся нехватки продовольствия в мире.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари в среду обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и проблемы, касающиеся нехватки продовольствия в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

По его словам, руководители дипведомств отметили, что стремятся к "укреплению двустороннего сотрудничества... в сферах экономической стабильности, климата и здравоохранения". Они также "обсудили координацию действий с целью смягчения гуманитарного кризиса в Афганистане, поддержания стабильности в регионе, развития торговых и гуманитарных связей".

Кроме того, по словам Прайса, Блинкен и Бхутто Зардари говорили о связанных с проведением РФ военных действий в Украине "разрушительных последствиях" для "продовольственной безопасности Пакистана и всего мира".