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Госсекретарь США и глава МИД КНР обсудили ситуацию в Украине

Госсекретарь США и глава МИД КНР обсудили ситуацию в Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого глава американской дипломатии поднял тему Украины, а также обсудил необходимость поддержания открытыми каналов связи между Вашингтоном и Пекин
Другие страны
31 октября 2022 г. 07:14
Госсекретарь США и глава МИД КНР обсудили ситуацию в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели телефонный разговор, в ходе которого глава американской дипломатии поднял тему Украины, а также обсудил необходимость поддержания открытыми каналов связи между Вашингтоном и Пекином.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР", - отмечается в тексте. Кроме того, Блинкен затронул вопрос о войне России против Украины с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности.

Отмечается, что глава американского внешнеполитического ведомства коснулся также ситуации в Гаити и заявил о необходимости продолжения скоординированных действий для поддержки народа Гаити.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi və Çin XİN başçısı arasında telefon danışığı olub

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