Госсекретарь: США хотят полного урегулирования российско-украинского конфликта

Другие страны
17 августа 2025 г. 18:39
Администрация США считает своей целью в переговорах не временное прекращение огня, а полное урегулирование российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу NBC News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Лучший способ положить конец этому конфликту - это полное мирное соглашение. В этом нет никаких сомнений. Наша цель - не прекращение огня, а окончательное завершение этой войны", - указал он.

Напомним, что 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Путин выдвинул требование о передаче Киевом контроля над Донбассом Москве и заключении мирного соглашения без предварительного прекращения огня. Зеленский отказался обсуждать вопрос передачи какой-либо части территорий Украины.

