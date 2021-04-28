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Госсекретарь США допустил возможность переговоров с Россией

Госсекретарь США допустил возможность переговоров с Россией Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, при отсутствии эскалации со стороны России, в будущем возможны переговоры двух стран по cтратегической стабильности
Другие страны
28 апреля 2021 г. 04:25
Госсекретарь США допустил возможность переговоров с Россией
Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, при отсутствии эскалации со стороны России, в будущем возможны переговоры двух стран по cтратегической стабильности.

Об этом Report передает со ссылкой на CNN.

"Если он (Путин) решит не проводить эскалацию, я думаю, что мы можем работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности. Мы продлили СНВ-3, можно больше сделать в этой области", — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что не знает, принял ли Путин приглашение американского президента Джозефа Байдена посетить саммит.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге для журналистов, что сроки потенциального российско-американского саммита пока не подтверждены.

Также сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина с Байденом.

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