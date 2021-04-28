Госсекретарь США допустил возможность переговоров с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, при отсутствии эскалации со стороны России, в будущем возможны переговоры двух стран по cтратегической стабильности.
Об этом Report передает со ссылкой на CNN.
"Если он (Путин) решит не проводить эскалацию, я думаю, что мы можем работать вместе по вопросам общих интересов, например по стратегической стабильности. Мы продлили СНВ-3, можно больше сделать в этой области", — сказал Блинкен.
Ранее Блинкен заявил, что не знает, принял ли Путин приглашение американского президента Джозефа Байдена посетить саммит.
До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге для журналистов, что сроки потенциального российско-американского саммита пока не подтверждены.
Также сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной встрече Путина с Байденом.