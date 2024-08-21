Госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Доху

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в катарскую столицу Доху.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в катарскую столицу Доху.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ожидается, что в Дохе Блинкена примет эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Ключевой темой на переговорах станет урегулирование конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении.

Отметим, что 19 августа госсекретарь США в рамках своего ближневосточного турне прибыл в Израиль, где встретился с президентом страны Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По словам Блинкена, Израиль принял предложение США по урегулированию конфликта в секторе Газа.

По итогам консультаций в Дохе, начавшихся 15 августа, США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем. Посредники договорились провести следующую встречу в Каире до конца этой недели.