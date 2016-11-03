Госсекретарь Керри: США выступают за единую, сильную и мирную Европу

Вашингтон. 3 ноября. REPORT.AZ/ "США выступают за единую, сильную, свободную, мирную Европу".

Как сообщает командированный в Вашингтон корреспондент Report, об этом заявил Госсекретарь США Джон Керри, комментируя вопрос журналистов о влиянии России на европейские страны.

Госсекретарь подчеркнул, что США работают для укрепления безопасности и стабильности как в Европе, так и в других регионах мира.

Д. Керри напомнил об участии в кампании против ИГИЛ, реакции США на проблему в Западной Африке, улучшении отношений с Кубой.

"И так по всему миру. И когда вы говорите, что люди склоняются к России ... Что делает Россия? Что она делает для прав человека? Или в отношении Украины, нарушая международное право?! США делают много во благо других стран, чтобы помочь им справиться с кризисом, установить мир и стабильность", - заявил Д. Керри.

Комментируя стратегию США касательно конфликтов на Ближнем Востоке, Госсекретарь заявил, что главной целью является собрать стороны вместе для переговоров. Он подчеркнул, что США заинтересованы "в мирной атмосфере в этом регионе, отсутствии террористических атак": "Необходимо, чтобы лидеры сели за стол переговоров и решили, что делать. Мы готовы продолжать работать над этим, это то, что США делают сейчас. Мы делаем это и в Ливии, Йемене, Ираке, Сирии, Афганистане, Украине", - отметил Д. Керри.