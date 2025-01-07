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Блинкен обсудил с главой МИД Японии запуск баллистических ракет КНДР

Блинкен обсудил с главой МИД Японии запуск баллистических ракет КНДР Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Японии Сигеру Исибой в Токио во вторник в ходе своей последней зарубежной поездки, в которая включает также визиты в Южную Корею и Францию.
Другие страны
7 января 2025 г. 14:58
Блинкен обсудил с главой МИД Японии запуск баллистических ракет КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Японии Такэси Ивая в Токио во вторник в ходе своей последней зарубежной поездки, в которая включает также визиты в Южную Корею и Францию.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Японии.

Отмечается, что глава МИД Японии поблагодарил Блинкена за его вклад в японо-американский альянс.

Стороны подчеркнули важность японо-американских экономических отношений, включая инвестиции японских компаний в США.

В рамках встречи также обсуждались тесные связи между Японией и США, а также между Японией, Южной Кореей и США, включая политику в отношении Северной Кореи. Стороны решительно осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей 6 января.

Они также обменялись мнениями о важности японо-американского сотрудничества по региональным вопросам.

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Версия на английском языке Japan, US top diplomats agree to work closely to enhance alliance
Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken Yaponiya XİN başçısı ilə Şimali Koreya məsələsini müzakirə edib

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