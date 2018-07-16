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    Госсекретарь CША и глава МИД России проводят встречу в Хельсинки

    Встреча глав внешнеполитических ведомств проходит параллельно с саммитом президентов двух стран© RT

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео проводят в эти минуты переговоры в столице Финляндии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Встреча глав внешнеполитических ведомств проходит параллельно с саммитом президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Это первая личная встреча Лаврова и Помпео с момента назначения последнего на пост госсекретаря, до этого министры несколько раз общались по телефону.

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