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Госпохороны Абэ обойдутся бюджету Японии в $11,7 млн

Госпохороны Абэ обойдутся бюджету Японии в $11,7 млн Общая сумма расходов на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в результате покушения, составит примерно 1,65 млрд иен (порядка 11,7 млн долларов).
Другие страны
6 сентября 2022 г. 07:55
Госпохороны Абэ обойдутся бюджету Японии в $11,7 млн

Общая сумма расходов на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в результате покушения, составит примерно 1,65 млрд иен (порядка 11,7 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Согласно оглашенной им примерной смете, порядка 800 млн иен (5,7 млн долларов) пойдет на обеспечение охраны мероприятия, около 600 млн иен (4,2 млн долларов) уйдет на представительские расходы и обустройство иностранных гостей. Сама же церемония обойдется японскому бюджету примерно в 250 млн иен (около 1,78 млн долларов). Таким образом, общая сумма расходов на проведение государственных похорон Абэ составит около 1,65 млрд иен (11,7 млн долларов). "Мы продолжим обстоятельно приводить разъяснения японскому народу по этому вопросу, рассчитываем на его понимание", - добавил Мацуно.

Церемония государственных похорон запланирована на 27 сентября в Токио на арене "Будокан", неподалеку от Императорского дворца. Как ожидается, на ней будет присутствовать до 6 тыс. человек, в том числе сотни представителей зарубежных делегаций. В токийском храме Дзодзёдзи 12 июля прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников. Тело Абэ было кремировано.

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