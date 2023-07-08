Госпогранкомитет Беларуси: Литва перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай"

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что литовская сторона перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный лог").

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что литовская сторона перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный лог").

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Беларусь, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что пункт пропуска не работает с 13:00 субботы.

"Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне", - добавили в ГПК.

Белорусские пограничники советуют учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

По информации ведомства, в "Каменном логе" ожидают выезда из республики в Литву 180 большегрузов. На данный момент это самый загруженный пункт пропуска.

Белорусские пограничники не раз заявляли о неритмичном пропуске транспорта сопредельной стороной. Так, в пятницу они информировали о том, что за сутки литовские контрольные службы пропустили около 45% грузовиков от нормы.

Ситуация на границе продолжает накаляться, из-за чего скапливаются огромные очереди из большегрузов. Так, на польском направлении для фур работает лишь один пункт пропуска - "Козловичи" ( с сопредельной стороны - "Кукурыки").