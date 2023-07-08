О нас

Госпогранкомитет Беларуси: Литва перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай"

Госпогранкомитет Беларуси: Литва перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай" Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что литовская сторона перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный лог").
Другие страны
8 июля 2023 г. 15:00
Госпогранкомитет Беларуси: Литва перекрыла движение в пункте пропуска Мядининкай

Госпогранкомитет Беларуси сообщил о том, что литовская сторона перекрыла движение в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный лог").

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Беларусь, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что пункт пропуска не работает с 13:00 субботы.

"Вся ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей лежит на литовской стороне", - добавили в ГПК.

Белорусские пограничники советуют учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

По информации ведомства, в "Каменном логе" ожидают выезда из республики в Литву 180 большегрузов. На данный момент это самый загруженный пункт пропуска.

Белорусские пограничники не раз заявляли о неритмичном пропуске транспорта сопредельной стороной. Так, в пятницу они информировали о том, что за сутки литовские контрольные службы пропустили около 45% грузовиков от нормы.

Ситуация на границе продолжает накаляться, из-за чего скапливаются огромные очереди из большегрузов. Так, на польском направлении для фур работает лишь один пункт пропуска - "Козловичи" ( с сопредельной стороны - "Кукурыки").

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi