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Госпитализирован отбывающий пожизненный срок за геноцид в Боснии генерал Младич

Госпитализирован отбывающий пожизненный срок за геноцид в Боснии генерал Младич Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич госпитализирован в Гааге с воспалением легких и шумами в сердце. Состояние генерала тяжелое.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 10:58
Госпитализирован отбывающий пожизненный срок за геноцид в Боснии генерал Младич

Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич госпитализирован в Гааге с воспалением легких и шумами в сердце. Состояние генерала тяжелое.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил его сын Дарко Младич.

"Его госпитализировали в тюремную больницу с симптомами общей слабости, обнаружили воспаление легких и ослабленное сердце, появились шумы. Нам сообщили, что все еще продолжается обследование, и они оповестят нас, когда появятся результаты. Я потребовал срочной передачи результатов. Состояние тяжелое, нам пообещали предоставить результаты самое позднее до понедельника", - заявил Дарко Младич.

За время заключения в Гааге Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь. По словам сына генерала, врачи лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом. На протяжении пандемии к Младичу не допускали членов семьи и адвокатов под предлогом защиты от коронавируса.

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

8 июня 2021 года апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младичу.

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