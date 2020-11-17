Госпитализирован экс-президент Франции

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован во французском городе Тур

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован во французском городе Тур.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, политика доставили в больницу из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции 15 ноября. Причины госпитализации 94-летнего Жискар д'Эстена не уточняются.

В сентябре он уже попадал в больницу в Париже в связи с инфекцией легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19, вскоре он был выписан.

Жискар д'Эстен является одним из самых авторитетных французских политиков. Участник освобождения Парижа в годы Второй мировой войны, министр в правительстве генерала Шарля де Голля, президент Франции с 1974-го по 1981 год. Сейчас он входит в состав Французской академии.