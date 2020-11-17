Госпитализирован экс-президент Франции

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован во французском городе Тур.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, политика доставили в больницу из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции 15 ноября. Причины госпитализации 94-летнего Жискар д'Эстена не уточняются.
В сентябре он уже попадал в больницу в Париже в связи с инфекцией легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19, вскоре он был выписан.
Жискар д'Эстен является одним из самых авторитетных французских политиков. Участник освобождения Парижа в годы Второй мировой войны, министр в правительстве генерала Шарля де Голля, президент Франции с 1974-го по 1981 год. Сейчас он входит в состав Французской академии.