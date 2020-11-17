О нас
Report Georgia
Аудио новости

Госпитализирован экс-президент Франции

Госпитализирован экс-президент Франции Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован во французском городе Тур
Другие страны
17 ноября 2020 г. 00:31
Госпитализирован экс-президент Франции
Жискар д'Эстен

Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен госпитализирован во французском городе Тур.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, политика доставили в больницу из его резиденции в департаменте Луар и Шер на западе Франции 15 ноября. Причины госпитализации 94-летнего Жискар д'Эстена не уточняются.

В сентябре он уже попадал в больницу в Париже в связи с инфекцией легких. Врачи тогда не выявили у него COVID-19, вскоре он был выписан.

Жискар д'Эстен является одним из самых авторитетных французских политиков. Участник освобождения Парижа в годы Второй мировой войны, министр в правительстве генерала Шарля де Голля, президент Франции с 1974-го по 1981 год. Сейчас он входит в состав Французской академии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российская миротворческая миссия – исторический шанс завоевать доверие
Российская миротворческая миссия – исторический шанс завоевать доверие
16 ноября 2020 г. 18:18
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi