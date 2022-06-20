Госнефтекомпания Эквадора приостановила работу из-за протестов в стране

Эквадорская государственная нефтегазовая компания Petroecuador объявила форс-мажор по контрактам на поставки нефти и нефтепродуктов из-за массовых антиправительственных протестов, сопровождающихся беспорядками.

Эквадорская государственная нефтегазовая компания Petroecuador объявила форс-мажор по контрактам на поставки нефти и нефтепродуктов из-за массовых антиправительственных протестов, сопровождающихся беспорядками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом соответствующее заявление компания распространила в воскресенье.

"Принято решение квалифицировать [сложившуюся ситуацию] как непредвиденное событие, или форс-мажор, в операциях по разведке, добыче, транспортировке [нефтепродуктов] в национальной и международной торговле, - говорится в документе. - В результате общенациональной забастовки, начавшейся 13 июня 2022 года, операции по добыче углеводородов были затронуты созданием препятствий для движения транспорта, повреждением и уничтожением государственного имущества, перекрытием дорог к платформам и захватом скважин".

Массовые протесты в республике проходят с начала недели, основным инициатором выступила Конфедерация коренных народов Эквадора. Манифестанты требуют снижения цен на бензин и обеспечения безопасности граждан на фоне роста преступности. Протесты сопровождаются перекрытием нескольких крупных автомагистралей страны и беспорядками. 17 июня президент Эквадора Гильермо Лассо объявил о введении режима чрезвычайного положения в трех провинциях республики