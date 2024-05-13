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Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ Госдума РФ на пленарном заседании в понедельник утвердила кандидатуры на посты вице-премьеров, предложенных ранее главой правительства Михаилом Мишустиным.
Другие страны
13 мая 2024 г. 17:24
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ

Госдума РФ на пленарном заседании в понедельник утвердила кандидатуры на посты вице-премьеров, предложенных ранее главой правительства Михаилом Мишустиным.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Первым вице-премьером станет Денис Мантуров, который с 2012 года руководил российским Министерством промышленности и торговли.

Вице-премьерами в новом составе кабмина станут Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.

Повышение в новом правительстве получили Виталий Савельев и Дмитрий Патрушев, которые в предыдущем составе кабмина возглавляли соответственно Минтранс и Минсельхоз. Савельев будет курировать вопросы развития транспорта и логистики, а Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК, экологию в связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы.

В связи с переходом первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны экономический блок, помимо сферы энергетики, будет курировать Александр Новак.

Дмитрию Григоренко поручат контроль не только над финансовой и надзорной сферами, но и координацию цифрового развития, связи и работы ФАС.

В зону ответственности Дмитрия Чернышенко помимо контроля за работой Минобрнауки, Минспорта и Минэкономики в части развития туризма войдут также Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит курировать сферу СМИ, периодики и издательства.

Татьяна Голикова продолжит контролировать работу Минздрава, Минтруда и Минкульта, а также возьмет под контроль Федеральное агентство по делам национальностей.

Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин сохранят посты вице-премьеров с прежними сферами ответственности.

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