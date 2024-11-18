О нас

Госдума РФ рассмотрит обращение к премьеру по борьбе с нелегальной миграцией

Госдума РФ рассмотрит обращение к премьеру по борьбе с нелегальной миграцией Госдума 20 ноября рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 20:09
Госдума РФ рассмотрит обращение к премьеру по борьбе с нелегальной миграцией

Госдума 20 ноября рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила глава думской комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая.

"Обращение в правительство РФ будет рассмотрено Государственной думой в среду, 20 ноября - это конкретная дорожная карта по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции", - сказала Яровая.

По ее словам, за очень короткий период палата сформировала системные решения, решила задачу законодательного обеспечения противодействия нелегальной миграции, дала качественно новый инструмент и возможности правоохранителям, обязанности правительству.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi