Госдума РФ рассмотрит обращение к премьеру по борьбе с нелегальной миграцией

Госдума 20 ноября рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции.

Госдума 20 ноября рассмотрит обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мер противодействия незаконной миграции.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила глава думской комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая.

"Обращение в правительство РФ будет рассмотрено Государственной думой в среду, 20 ноября - это конкретная дорожная карта по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции", - сказала Яровая.

По ее словам, за очень короткий период палата сформировала системные решения, решила задачу законодательного обеспечения противодействия нелегальной миграции, дала качественно новый инструмент и возможности правоохранителям, обязанности правительству.