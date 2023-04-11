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Госдума приняла закон об электронных повестках

Госдума приняла закон об электронных повестках Дума приняла законопроект о цифровизации воинского учета
Другие страны
11 апреля 2023 г. 20:12
Госдума приняла закон об электронных повестках

Дума приняла законопроект о цифровизации воинского учета, что предполагает вручение электронных повесток призыва на воинскую службу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, госдума на заседании во вторник приняла в окончательном чтении закон о цифровизации воинского учета в РФ.

Согласно закону, будет создан единый реестр военнообязанных на базе государственного информационного ресурса, что "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными", сказал председатель комитета Госдумы по обороне, соавтор поправок Андрей Картаполов.

Повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе, говорится в документе.

При этом не важно, когда повестку увидит сам военнообязанный. Никаких санкций не будет, если человек не явится в военкомат по повестке, пока идет текущая призывная кампания. Но в следующую призывную кампанию он будет обязан сам явиться в военкомат в течение двух недель с ее начала, сообщил Картаполов. Если этого не произойдет, человеку отправят уведомление с цифровой подписью военного комиссара, что в его отношении вводятся ограничения на выезд. Если в течение следующих 20 дней военнообязанный снова не явится, то могут принять и другие меры: предлагается лишать возможности управлять транспортными средствами, регистрировать транспортные средства, регистрироваться индивидуальным предпринимателем или самозанятым, ограничивать сделки с недвижимостью и земельными участками, получение кредитов и займов, перечислил Картаполов.

Закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг. Законом также вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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