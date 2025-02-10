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Госдолг Японии достиг рекордного уровня

Госдолг Японии достиг рекордного уровня Государственный долг Японии по состоянию на конец 2024 года увеличился до самого высокого уровня в истории страны, составив почти 1 317,64 трлн иен (почти $8,7 трлн по текущему курсу).
Другие страны
10 февраля 2025 г. 12:42
Госдолг Японии достиг рекордного уровня

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2024 года увеличился до самого высокого уровня в истории страны, составив почти 1 317,64 трлн иен (почти $8,7 трлн по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов страны.

Сумма долга по сравнению с ситуацией на конец 2023 года увеличилась на 31,8 трлн иен (более $205 млрд). Как отмечает информационное агентство Kyodo, нынешнее правительство Японии вряд ли сумеет сократить задолженность, поскольку не имеет большинства в утверждающей госбюджет нижней палате парламента и подвергается давлению со стороны оппозиции, требующей снижения налогов и расширения расходов, в частности, на образование.

Дефицит бюджета Японии в нынешнем финансовом году (апрель 2024 года - март 2025 года) составляет 34,95 трлн иен (почти $230 млрд). Он покрывается за счет выпуска государственных облигаций. Их сумма снижалась последние три года, однако зависимость бюджета Японии от долговых обязательств по-прежнему остается на уровне примерно 30%. Госдолг страны превышает национальный ВВП более чем в два раза. В то же время подавляющее большинство правительственных облигаций находится в руках японских юридических и физических лиц, что снижает опасность дефолта.

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