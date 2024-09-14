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Госдолг Украины в 2025 году превысит $38,6 млрд

Госдолг Украины в 2025 году превысит $38,6 млрд Недавно утвержденный проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны.
Другие страны
14 сентября 2024 г. 23:20
Госдолг Украины в 2025 году превысит $38,6 млрд

Недавно утвержденный проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на текст документа.

"Дефицит государственного бюджета в 2025 году предполагается на уровне 19,4% ВВП, в том числе общий фонд - 18,3% ВВП и специальный фонд - 1,1% ВВП. Государственные заимствования страны в 2025 году превысят 1,6 трлн гривен (более 38,6 млрд долларов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий фонд государственного бюджета в следующем году киевские власти хотят профинансировать за счет долговых источников в размере 1,5 трлн гривен (36,5 млрд долларов), а на обслуживание госдолга в 2025 году заложили 480,8 млрд гривен (11,6 млрд долларов).

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın gələn il dövlət borcu 38,6 milyard dolları keçəcək

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