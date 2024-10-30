Госдолг Украины превысил $155 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября текущего года составил 6,4 трлн грн, или 155,56 млрд долларов.
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Согласно статистике, общий госдолг увеличился в сентябре на 0,56% по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, госдолг Украины составил 6,1 трлн грн (95,52 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 148,59 млрд долларов, из которого внешний долг составил 4,39 трлн грн (68,60 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 106,72 млрд долларов, а внутренний долг составил 1,72 трлн грн (26,92 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 41,87 млрд долларов.
Гарантированный государством долг Украины составил 286,98 млрд грн (4,48%), или 6,97 млрд долларов, отметили в ведомстве.
Ранее правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит в 1,6 трлн гривен (38,68 млрд долларов), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. По данным агентства РБК-Украина на основе анализа документа, госдолг страны к концу следующего года составит 101,8% ВВП, планируется привлечение 34,8 млрд долларов внешних займов.