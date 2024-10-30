Госдолг Украины превысил $155 млрд

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября текущего года составил 6,4 трлн грн, или 155,56 млрд долларов.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября текущего года составил 6,4 трлн грн, или 155,56 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минфина страны.

Согласно статистике, общий госдолг увеличился в сентябре на 0,56% по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, госдолг Украины составил 6,1 трлн грн (95,52 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 148,59 млрд долларов, из которого внешний долг составил 4,39 трлн грн (68,60 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 106,72 млрд долларов, а внутренний долг составил 1,72 трлн грн (26,92 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 41,87 млрд долларов.

Гарантированный государством долг Украины составил 286,98 млрд грн (4,48%), или 6,97 млрд долларов, отметили в ведомстве.

Ранее правительство внесло в Раду проект бюджета на 2025 год, в котором заложен дефицит в 1,6 трлн гривен (38,68 млрд долларов), а курс национальной валюты планируется опустить до 45 гривен за доллар. По данным агентства РБК-Украина на основе анализа документа, госдолг страны к концу следующего года составит 101,8% ВВП, планируется привлечение 34,8 млрд долларов внешних займов.