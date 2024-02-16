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Безос продал акции Amazon еще на 2 млрд долларов

Безос продал акции Amazon еще на 2 млрд долларов Основатель и бывший глава Amazon.com Inc. Джефф Безос продал акции компании еще на 2 млрд долларов в рамках утвержденного ранее плана торговых операций.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 09:53
Безос продал акции Amazon еще на 2 млрд долларов

Основатель и бывший глава Amazon.com Inc. Джефф Безос продал акции компании еще на 2 млрд долларов в рамках утвержденного ранее плана торговых операций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", бизнесмен реализовал 12 млн акций Amazon 14 и 15 февраля, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Бумаги были проданы по цене$166,5-170,92 доллара.

До этого Безос продал еще 24 млн бумаг компании. Таким образом, общий объем продаж с 7 февраля составил порядка 6 млрд долларов. В соответствии с планом торговых операций, утвержденным в ноябре 2023 года, Безос может реализовать до 50 млн акций до конца января 2025 года.

Безосу принадлежат бумаги Amazon на сумму порядка 166 млрд долларов. Общее состояние бизнесмена составляет 194 млрд долларов, он занимает второе место в списке самых богатых людей мира, уступая только Илону Маску (214 млрд долларов).

Бумаги Amazon с начала года подорожали на 12%, в 2023 году капитализация компании взлетела на 74%.

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