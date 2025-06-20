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Госдолг США превысил 37 $трлн, обновив исторический максимум

Госдолг США превысил 37 $трлн, обновив исторический максимум Государственный долг США преодолел отметку в $37 трлн, обновив исторический максимум.
Другие страны
20 июня 2025 г. 12:13
Госдолг США превысил 37 $трлн, обновив исторический максимум

Государственный долг США преодолел отметку в $37 трлн, обновив исторический максимум.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные портала U.S. Debt Clock на 20 июня 2025 года.

За последние 12 месяцев федеральная задолженность увеличилась на $1,56 трлн. В пересчете на душу населения долг превышает $100 тыс. на каждого гражданина США, и эта цифра продолжает расти.

Согласно статистике, с момента мирового финансового кризиса 2008 года объем федерального долга практически утроился, а устойчивый рост продолжается с 2001 года. Резкий рост заимствований на фоне стимулирующих мер опасения по поводу инфляции, потенциальной девальвации доллара и долгосрочной устойчивости бюджетной системы.

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