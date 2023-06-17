Госдолг США побил новый рекорд

Объем госдолга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов.

Объем госдолга США впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные данные американского Минфина.

"Суммарный непогашенный государственный долг - 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов", - указано в таблице казначейства.

Предыдущий уровень американского государственного долга оценивался в 31,95 триллиона долларов.

В конце мая появилась информация, что госдолг США по итогам прошлого года по объему был равен совокупной задолженности правительств следующих 13 крупнейших стран-должников и превышал российский в 107 раз. Государственный долг страны по итогам 2022 года достиг рекордного показателя в 31,42 триллиона долларов. Второе место заняла Япония с долгом в 9,59 триллиона долларов, на третьем - Китай с 3,75 триллиона долларов.