Госдолг Франции превысил €3 трлн

Государственный долг Франции превысил €3 трлн, экономика страны находится в крайне сложной ситуации.

Государственный долг Франции превысил €3 трлн, экономика страны находится в крайне сложной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Мишель Барнье в эфире телеканала France 2.

"Наша страна переживает крайне тяжелую ситуацию, - отметил он. - Долг Франции составляет €3 трлн, на его обслуживание уходит более €50 млрд в год".

По данным канала, госдолг Франции составляет почти €3,16 трлн.

Барнье подчеркнул, что "правительство не допустит ни роста госдолга, ни снижения экологических требований". Правительство будет стремиться к контролю за расходами, сохранит пенсионную реформу, добавил он. Приоритетное внимание, по его словам, будет уделено системе здравоохранения и контролю за иммиграцией. Глава правительства не исключил повышения налогов на доходы наиболее состоятельных французов.

"Я не буду исключать, что от наиболее обеспеченных сограждан может потребоваться участие в мерах по нормализации экономической ситуации", - отметил он.