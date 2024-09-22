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Госдолг Франции превысил €3 трлн

Госдолг Франции превысил €3 трлн Государственный долг Франции превысил €3 трлн, экономика страны находится в крайне сложной ситуации.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 23:27
Госдолг Франции превысил €3 трлн

Государственный долг Франции превысил €3 трлн, экономика страны находится в крайне сложной ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Мишель Барнье в эфире телеканала France 2.

"Наша страна переживает крайне тяжелую ситуацию, - отметил он. - Долг Франции составляет €3 трлн, на его обслуживание уходит более €50 млрд в год".

По данным канала, госдолг Франции составляет почти €3,16 трлн.

Барнье подчеркнул, что "правительство не допустит ни роста госдолга, ни снижения экологических требований". Правительство будет стремиться к контролю за расходами, сохранит пенсионную реформу, добавил он. Приоритетное внимание, по его словам, будет уделено системе здравоохранения и контролю за иммиграцией. Глава правительства не исключил повышения налогов на доходы наиболее состоятельных французов.

"Я не буду исключать, что от наиболее обеспеченных сограждан может потребоваться участие в мерах по нормализации экономической ситуации", - отметил он.

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