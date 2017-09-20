Госдепартаменту США поручено ужесточить порядок выдачи повторных виз для иностранцев

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон поручил своему ведомству ужесточить порядок выдачи повторных виз для желающих приехать в США, в частности разработать новые основания для отказа или депортации. Как сообщает Report, об этом пишет The New York Times. Издание ссылается на телеграмму, которая была разослана госсекретарем в посольства и консульства США по всему миру.

В ней говорится, что претендующие на получение повторной визы граждане других стран должны будут в течение трех месяцев пребывания на американской территории соблюдать все заявленные ими при получении разрешения цели поездки. В случае если за время пребывания они сделают то, о чем не упомянули в заявлении на подачу визы или в интервью с представителем консульства, например, вступят в брак с гражданином или гражданкой США, начнут посещать образовательные учреждения или получат работу, — это будет расцениваться как нарушение американского законодательства.

Согласно действующему законодательству, изменения в заявленных планах считаются нарушением только в течение первого месяца пребывания в США.

"Если кто-то приезжает в США в качестве туриста, влюбляется и выходит замуж или женится в течение 90 дней, а затем подает заявку на получение гринкарты («зеленой карты»), это означает, что заявка будет отклонена, — заявила замдиректора по связям с правительством в американской Ассоциации иммиграционных юристов. — Это существенное изменение политики".