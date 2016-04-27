​Госдепартамент: У Джона Керри нет собственности в офшорах

Баку. 27 Апреля. REPORT.AZ/ У госсекретаря США Джона Керри нет собственности в офшорах. Как передает Report, oб этом заявил официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер.

Такое заявление он сделал в связи с публикацией в американской печати, в которой говорилось о семейных фондах и активах супруги госсекретаря США, наследницы крупного состояния. Тонер подчеркнул, что Керри "не является бенефициаром" этих фондов и активов, т.е. не извлекает выгоды из их существования.

Сам факт наличия у кого-либо собственности в офшорах нарушением закона не является. На вопрос о том, платили ли упомянутые фонды причитающиеся с них налоги, Тонер ответил утвердительно.